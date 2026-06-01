Тысячи молодых деревьев превратятся в новые леса Актюбинской области

В селе Карауылкелды Байганинского района продолжается работа лесного питомника, где выращивают различные виды деревьев и кустарников для озеленения региона.

Питомник действует с 2004 года. На площади 4 гектара здесь выращивают 32 вида саженцев. Особое внимание специалисты уделяют хвойным породам, среди которых сосна, ель и лиственница.

Как рассказал заместитель директора Байганинского учреждения по охране лесов и животного мира Бактыбай Мырзагарин, в прошлом году в питомнике были высажены сосны, которые успешно прижились. Кроме того, для расширения ассортимента посадочного материала из Западно-Казахстанской области завезли ели и пихту.

По его словам, ежегодно ведется подготовка большого количества саженцев. Согласно плану, необходимо вырастить более 1,1 миллиона саженцев лиственных пород, поскольку спрос на посадочный материал остается высоким.

Выращенные в питомнике деревья в дальнейшем высаживают на территории района. Результаты этой работы становятся заметны спустя годы. Так, участок, где посадка проводилась в 2016 году, сегодня уже превратился в полноценные лесные насаждения.

Работы по озеленению ведутся и за пределами питомника. В прошлом году в лесной зоне Байганинского района деревья высадили на площади 2,5 гектара. В текущем году планируется озеленить 325 гектаров территории.

Для реализации этих планов уже подготовлено 200 гектаров земли, на половине которых молодые деревья уже высажены. Специалисты продолжают уход за насаждениями, созданными как в этом, так и в предыдущие годы.

Осенью лесники проведут инвентаризацию посадок, чтобы определить уровень приживаемости саженцев и оценить результаты проделанной работы.