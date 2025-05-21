Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей финансовой пирамидой под вывеской инвестиционной компании "Sax Invest", передает BAQ.KZ.

Компания продвигалась как инвестиционный фонд с активами в ценных бумагах и участием в якобы крупном международном алмазодобывающем проекте в Африке. За этим фасадом скрывалась классическая финансовая схема: с вкладчиков собирались деньги под обещания высоких доходов.

В результате, по данным следствия, было незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от около тысячи граждан. При этом большая часть средств перечислялась не на счета компании, а на личный счёт организатора схемы — Мендыгалиева.

Деньги, полученные от казахстанцев, шли на личные нужды подозреваемого:

2 млрд тенге потрачены на азартные игры в казино,

70 млн тенге — на покупку двух квартир в Атырау,

120 млн тенге — на строительство частного дома,

377 млн тенге — на отдых за границей,

53 млн тенге — на оплату обучения дочери в Лондоне,

а также 28 млн тенге — на покупку доли в компании "Блайсико".

В попытке избежать ответственности, в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге и выдал гарантийные обязательства по возврату еще 7 млрд тенге. Однако обязательства выполнены не были.

В ноябре 2024 года он был объявлен в международный розыск.

По делу проходят 10 подозреваемых, руководивших региональными подразделениями пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау. В отношении семерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судом наложен арест на имущество на сумму 600 млн тенге, включая 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомобиля, цифровые активы (10 тыс USDT) и ценные бумаги банков ForteBank и Народного банка Казахстана.

Расследование продолжается. Вкладчики ожидают возврата своих средств.