Тысячи жителей Шотландии вышли на протест против строительства ИИ-дата-центров

В Эдинбурге тысячи человек приняли участие в акции протеста против строительства в Шотландии крупных центров обработки данных для систем искусственного интеллекта. Участники выступили против расширения инфраструктуры, которая, по их мнению, может создать дополнительную нагрузку на природные ресурсы.

Как сообщает BBC, демонстранты прошли по Королевской миле — одной из центральных улиц Эдинбурга — к зданию шотландского парламента.

Протестующие заявили, что строительство дата-центров приведет к увеличению потребления электроэнергии и воды, может нанести ущерб окружающей среде и сельским районам. При этом, по их оценкам, новые объекты обеспечат сравнительно небольшое количество рабочих мест.

На фоне общественного недовольства правительство Шотландии пообещало до конца декабря представить обновленные рекомендации по планированию строительства дата-центров. При их разработке намерены учитывать территориальные, экологические и энергетические факторы.

По данным BBC, крупнейший действующий центр обработки данных в Шотландии принадлежит компании DataVita и расположен в городе Эрдри. Его мощность составляет 12 МВт.

В то же время мощность планируемого дата-центра в Чапелкроссе может достичь 1 тысячи МВт. В случае реализации проекта объект войдет в число крупнейших центров обработки данных в мире.

Как пишет газета The Times, в Великобритании около 315 дата-центров ожидают подключения к электросетям.