С 24 августа по 1 сентября, в пустыне Блэк Рок, на легендарном Burning Man, откроется Tengri Camp — пространство, где древняя тюркская культура встретится с современным искусством, передает BAQ.kz.

Впервые на Burning Man в штате Невада — Казахстан! Наш TENGRI CAMP привезёт в пустыню яркую душу степи: юрты, чапаны, баурсаки, бешпармак, кумыс и дух тюркской культуры, - отмечают организаторы Tengri Camp.

"Burning Man" — ежегодное событие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Фестиваль начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций.