Тюркская культура будет впервые представлена на легендарном "Burning Man"
Сегодня, 19:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:32Сегодня, 19:32
111Фото: bunddler.com
С 24 августа по 1 сентября, в пустыне Блэк Рок, на легендарном Burning Man, откроется Tengri Camp — пространство, где древняя тюркская культура встретится с современным искусством, передает BAQ.kz.
Впервые на Burning Man в штате Невада — Казахстан! Наш TENGRI CAMP привезёт в пустыню яркую душу степи: юрты, чапаны, баурсаки, бешпармак, кумыс и дух тюркской культуры, - отмечают организаторы Tengri Camp.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Burning Man" — ежегодное событие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Фестиваль начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций.
Самое читаемое
- Стало известно, кто подарил Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор
- В машинах из Китая нашли источник потенциальной угрозы для здоровья
- Не о таком я мечтала: "железная леди" из Актау рассказала о неожиданной популярности
- Почему встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске, а не в Москве? Обзор реакции мировых СМИ
- В Казахстане потребовали отменить обязательную школьную форму