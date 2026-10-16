Тюркские страны усилят медиасотрудничество

Тюркским государствам необходимо укреплять медиасвязи, активизировать обмен информацией и расширять совместные проекты. Об этом на 8-м заседании министров и высокопоставленных должностных лиц, ответственных за СМИ и информацию государств — членов Организации тюркских государств в Астане заявил руководитель департамента международных отношений Совета по СМИ и телерадиовещанию Азербайджанской Республики Расим Багиров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Он назвал сотрудничество в сфере СМИ и информации в рамках ОТГ важной составляющей отношений Азербайджана с тюркским миром.

«Для Азербайджана сотрудничество в сфере СМИ и информации в рамках Организации тюркских государств является важным направлением наших отношений с тюркским миром. Под руководством президента Ильхама Алиева укрепление этих связей остаётся одним из основных приоритетов нашей внешней политики», — сказал Расим Багиров.

По его словам, общее культурное и историческое наследие создаёт прочную основу для сближения стран, а постоянный диалог между учреждениями и медиаорганизациями помогает превращать эти связи в практическое партнёрство.

«Постоянный диалог между нашими учреждениями помогает превращать эти связи в конкретное партнёрство, сближая наши общества и укрепляя взаимопонимание», — отметил он.

Расим Багиров подчеркнул, что формирование общего информационного пространства государств — членов ОТГ остаётся важным направлением сотрудничества. Этому способствуют регулярный обмен достоверными новостями и укрепление взаимодействия между информационными агентствами и телерадиовещателями.

В качестве примера такого сотрудничества он назвал Альянс тюркских информационных агентств (ATNA).

«Совместные документальные фильмы, культурные и образовательные программы, обмен медиапроектами позволяют углублять взаимопонимание и знакомить международную аудиторию с позицией тюркского мира», — сказал спикер.

Важную роль, по его словам, играют профессиональные обмены и медиатуры, позволяющие журналистам непосредственно знакомиться с событиями в странах-партнёрах.

Расим Багиров также остановился на сотрудничестве Азербайджана с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном.

По его информации, стратегическое медиасотрудничество с Турцией развивается на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2020 году. В марте 2026 года был подписан документ о создании совместной рабочей комиссии и комитетов в рамках Совместной медиаплатформы Азербайджана и Турции.

Говоря о Казахстане, спикер отметил меморандумы, подписанные в 2022 и 2024 годах с профильным министерством и Службой центральных коммуникаций соответственно.

Сотрудничество с Узбекистаном в медиасфере развивается в рамках меморандума 2022 года и дорожной карты, подписанной в 2023 году. Эти документы способствовали организации взаимных медиатуров, обучающих мероприятий и обмену опытом между журналистами и представителями коммуникационных подразделений государственных учреждений.

По словам Расима Багирова, медиафорумы, прошедшие в Ташкенте в 2024 году и в Баку в 2025 году, также укрепили диалог между странами. Особое внимание на них уделялось противодействию дезинформации и цифровой трансформации.

«Наша общая цель — обеспечить, чтобы технологические инновации способствовали распространению достоверной информации и укреплению общественного доверия», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что дальнейшее развитие сотрудничества между тюркскими государствами должно опираться на существующие партнёрства и реализацию конкретных совместных проектов.