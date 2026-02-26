В Уральском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Б., обвиняемого сразу по трем статьям Уголовного кодекса – неоднократное мошенничестве (п.4 ч.3 ст.190 УК), вымогательство (ч.1 ст.194 УК) и вовлечение в законный оборот денег, полученных преступным путем (ч.1 ст.218 УК), передает BAQ.KZ.

Суд установил, что злоумышленник, активно пользуясь социальными сетями, обманом завладел 170 тысяч тенге, принадлежащими пострадавшему от паводка владельцу дачи, пообещав помощь в приобретении жилья.

Также под предлогом издания книги местного писателя он похитил у граждан 580 тысяч тенге и путем шантажа вымогал 500 тысяч тенге у акима сельского округа под угрозой распространения порочащих сведений.

– Его задержали при получении остатка суммы после передачи первых 200 000 тенге. Из похищенных средств 830 тыс. тенге Б. потратил на спортивные ставки, незаконно получив доход в размере 1,2 млн тенге, – сообщили в суде ЗКО.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства в виде признания вины, раскаяния и наличия малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда Б. признан виновным по всем статьям обвинения.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с конфискацией незаконно полученного дохода.

Приговор не вступил в законную силу.