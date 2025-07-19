У Азербайджана и Китая большие планы по увеличению объема торговли - Алиев
Азербайджан намерен значительно расширить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем.
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Азербайджан намерен значительно расширить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, опираясь на растущий транзитный потенциал страны, передает BAQ.KZсо ссылкой на Minval - LIVE.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Китаем существуют масштабные планы по наращиванию объема торговли. Он отметил, что уже сегодня через азербайджанскую территорию проходят контейнерные поезда из различных регионов Китая в западном направлении, и этот поток стабильно увеличивается.
"В данном случае есть огромный потенциал для этого. Уже из многих городов Китая в Азербайджан и через Азербайджан на Запад отправляются контейнерные поезда. Количество их растет из года в год, причем на десятки процентов. Думаю, в ближайшее время это будет увеличено в разы", – подчеркнул президент Азербайджана.
Ильхам Алиев также напомнил, что Азербайджан с самого начала поддержал китайскую инициативу "Один пояс, один путь" и, со своей стороны, обеспечил необходимую транспортно-логистическую инфраструктуру для её реализации.
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