В Индонезии произошло трагическое ЧП: паром KMP Tunu Pratama Jaya, следовавший из порта Баньуванги (Восточная Ява) на остров Бали, затонул в открытом море, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. На борту судна находились 65 человек: 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства.

По данным спасательных служб, 23 человека удалось спасти, но трагедия унесла жизни как минимум четырёх человек. В то же время 38 человек считаются пропавшими без вести. Поиски осложняются сильным течением и шквалистым ветром, которые мешают спасателям эффективно работать.

Официальных данных о гражданстве пассажиров пока нет, но по предварительным данным телеканала MetroTV, на борту не было иностранцев.

Индонезия, состоящая из более чем 17 тысяч островов, часто сталкивается с такими трагедиями, как эта, из-за перегруженных судов и недостаточного контроля за безопасностью. Последняя крупная катастрофа произошла в 2023 году близ острова Сулавеси, когда перевернулся малый паром, унесший жизни не менее 15 человек.

Спасательные работы продолжаются, а индонезийские власти обещают усилить меры безопасности на морских путях страны.