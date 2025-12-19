Греческие власти в сотрудничестве с агентством Frontex и находившимися поблизости судами спасли 545 мигрантов у побережья острова Гавдос, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Сигнал бедствия поступил в береговую охрану на рассвете в пятницу, после чего была начата масштабная поисково-спасательная операция.

К операции привлекли три корабля греческой береговой охраны, суда Frontex и три патрульных катера. Спасатели обнаружили небольшое рыболовное судно с сотнями людей на борту в 16 морских милях к юго-востоку от Гавдоса. Спустя несколько часов операция была успешно завершена.

Сообщается, что никто из мигрантов не пострадал, всех доставили в порт Агия Галини. В последние дни поток мигрантов к островам Гавдос и Крит вновь усилился, и греческая береговая охрана проводит подобные спасательные операции практически ежедневно.