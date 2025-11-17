Береговая охрана Турции спасла 34 нелегальных мигранта у побережья района Сеферихисар в провинции Измир, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Надувная шлюпка дрейфовала в открытом море из-за поломки двигателя.

После получения сигнала о бедствии в район происшествия направили судно береговой охраны. Среди спасённых 14 детей.

Дополнительно в районе Мендерес на суше были задержаны ещё семь нелегальных мигрантов, включая несовершеннолетних.

После завершения всех процедур мигранты переданы в региональное управление миграционной службы для дальнейшего оформления.