У берегов Измира спасены 34 нелегальных мигранта
Шлюпка дрейфовала в открытом море из-за поломки двигателя.
Сегодня, 05:11
123Фото: Anadolu Ajansi
Береговая охрана Турции спасла 34 нелегальных мигранта у побережья района Сеферихисар в провинции Измир, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Надувная шлюпка дрейфовала в открытом море из-за поломки двигателя.
После получения сигнала о бедствии в район происшествия направили судно береговой охраны. Среди спасённых 14 детей.
Дополнительно в районе Мендерес на суше были задержаны ещё семь нелегальных мигрантов, включая несовершеннолетних.
После завершения всех процедур мигранты переданы в региональное управление миграционной службы для дальнейшего оформления.
