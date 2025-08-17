  • 17 Августа, 06:57

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Сегодня, 06:18
Фото: istockphoto.com

16 августа у берегов Камчатки были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Землетрясение произошло в 18:51 по московскому времени в акватории Тихого океана. Эпицентр находился в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 28,6 километра.

"Расстояние от ПК: 469. Глубина (км): 28,6. Магнитуда: 5,3", - уточнили в Telegram-канале филиала.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

