У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Сегодня, 06:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:18Сегодня, 06:18
83Фото: istockphoto.com
16 августа у берегов Камчатки были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
Землетрясение произошло в 18:51 по московскому времени в акватории Тихого океана. Эпицентр находился в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 28,6 километра.
"Расстояние от ПК: 469. Глубина (км): 28,6. Магнитуда: 5,3", - уточнили в Telegram-канале филиала.
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Самое читаемое
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Что сказал Дональд Трамп после встречи с Путиным
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин
- Корова забодала ребенка на песочнице в Павлодарской области
- Смертельное ДТП в Актюбинской области: погибли четыре человека