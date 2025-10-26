У побережья китайской провинции Гуандун произошло столкновение сухогруза и контейнеровоза, в результате чего два человека пропали без вести, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает агентство Xinhua, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье в устье реки Чжуцзян. После столкновения сухогруз затонул — из 15 членов экипажа двое до сих пор не найдены.

На месте аварии развернуты поисково-спасательные работы, в районе происшествия временно ограничено судоходство.

Власти проводят расследование, чтобы установить обстоятельства и причины столкновения.