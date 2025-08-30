  • 30 Августа, 13:44

У берегов Японии произошло землетрясение

Магнитуда достигла отметки в 5,6.

Сегодня, 12:37
Фото: Pixabay.com

Сильное землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Хонсю (Япония), передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение зарегистрировано в 02:29 по местному времени, эпицентр находился в 215 км к юго-востоку от города Кесеннума (префектура Мияги).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 44,2 км.

