У берегов Японии произошло землетрясение
Магнитуда достигла отметки в 5,6.
Сегодня, 12:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
156Фото: Pixabay.com
Сильное землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Хонсю (Япония), передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение зарегистрировано в 02:29 по местному времени, эпицентр находился в 215 км к юго-востоку от города Кесеннума (префектура Мияги).
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 44,2 км.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 сентября
- В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата"
- В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив
- Очередной шок в аэропорту Алматы: пассажир попытался покончить с собой в туалете
- Нацбанк перевёл 270 миллиардов в цифровой тенге. Как это отразится на казахстанцах и бизнесе?