Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов острова Хоккайдо, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 111 км к северо-востоку от города Хатинохе (северная префектура Аомори), где проживают около 239 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 62 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.