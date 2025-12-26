  • 26 Декабря, 06:58

У берегов Японии произошло землетрясение

Угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов острова Хоккайдо, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 111 км к северо-востоку от города Хатинохе (северная префектура Аомори), где проживают около 239 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 62 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

