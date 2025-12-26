У берегов Японии произошло землетрясение
Угроза цунами не объявлялась.
Сегодня, 05:36
133Фото: Pixabay.com
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов острова Хоккайдо, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 111 км к северо-востоку от города Хатинохе (северная префектура Аомори), где проживают около 239 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 62 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
