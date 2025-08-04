У берегов Йемена затонуло судно с 20 мигрантами
Десятки числятся пропавшими без вести.
Сегодня, 08:25
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Сегодня, 08:25Сегодня, 08:25
114Фото: Anadolu Ajansı
У побережья южной йеменской провинции Абьян в результате крушения судна, перевозившего мигрантов из Эфиопии, погибли по меньшей мере 20 человек, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Как сообщают местные источники, десятки числятся пропавшими без вести.
По предварительным данным, причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия, которые внезапно ухудшились во время морского перехода.
Судно направлялось по одному из опаснейших миграционных маршрутов региона. Йемен остаётся транзитной точкой для тысяч мигрантов из стран Африканского Рога, в первую очередь из Эфиопии и Сомали.
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