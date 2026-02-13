11 февраля 2026 года авиакомпания Arik Air была вынуждена изменить маршрут одного из своих рейсов после технической неисправности в воздухе, передает BAQ.KZ со ссылкой Airlineratings.com

Как сообщается, самолет Boeing 737-700, выполнявший рейс W3 740 по маршруту Лагос - Порт-Харкорт, во время набора высоты до 27 тысяч футов столкнулся с нештатной ситуацией. Экипаж зафиксировал громкие хлопки и аномальные показания приборов в кабине пилотов, после чего принял решение об отключении левого двигателя.

В соответствии со стандартными процедурами безопасности командир воздушного судна принял решение о диверсии в аэропорт Бенина. Самолет благополучно приземлился, все 80 пассажиров были эвакуированы без пострадавших.

Расследование инцидента начала Nigeria’s Safety Investigation Bureau. Специалистам предстоит установить причины возникновения технической неисправности.