У казахстанского банка отозвали лицензию в Узбекистане
Центральный банк Узбекистана лишил лицензии дочернее подразделение казахстанского Евразийского банка, передает BAQ.KZ.
Решение принято из-за несоответствия минимальным требованиям по уставному капиталу. Банк будет принудительно ликвидирован.
По данным регулятора, на 1 августа капитал узбекской "дочки" составлял 104 млрд сумов (около 45,8 млрд тенге), тогда как с 1 января 2025 года минимальный порог должен быть не ниже 500 млрд сумов (220 млрд тенге). Портфель банка не включал кредитов и депозитов.
Финансовая организация планировала предоставлять услуги авто- и POS-кредитования, а также работать в других сегментах, включая онлайн-сервисы. Однако выполнить требования по капиталу ей не удалось.
По итогам января–сентября 2024 года банк показал чистый убыток 12,6 млрд сумов (5,5 млрд тенге), а за первую половину 2025 года — уже 51,6 млрд сумов (22,7 млрд тенге).
Центробанк Узбекистана выдал лицензию Евразийскому банку в январе 2024 года.
