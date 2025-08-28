Центральный банк Узбекистана лишил лицензии дочернее подразделение казахстанского Евразийского банка, передает BAQ.KZ.

Решение принято из-за несоответствия минимальным требованиям по уставному капиталу. Банк будет принудительно ликвидирован.

По данным регулятора, на 1 августа капитал узбекской "дочки" составлял 104 млрд сумов (около 45,8 млрд тенге), тогда как с 1 января 2025 года минимальный порог должен быть не ниже 500 млрд сумов (220 млрд тенге). Портфель банка не включал кредитов и депозитов.

Финансовая организация планировала предоставлять услуги авто- и POS-кредитования, а также работать в других сегментах, включая онлайн-сервисы. Однако выполнить требования по капиталу ей не удалось.

По итогам января–сентября 2024 года банк показал чистый убыток 12,6 млрд сумов (5,5 млрд тенге), а за первую половину 2025 года — уже 51,6 млрд сумов (22,7 млрд тенге).

Центробанк Узбекистана выдал лицензию Евразийскому банку в январе 2024 года.