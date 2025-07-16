У курсанта не раскрылся парашют в Актобе, он погиб
В Актобе разбился курсант Военного института.
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
185Фото: Unsplash
15 июля 2025 года в Актобе произошла трагедия во время учебно-тренировочных парашютных прыжков. Курсант Военного института Сил воздушной обороны Вооружённых сил РК получил травму, несовместимую с жизнью, передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, у военнослужащего не раскрылся парашют, что и стало причиной гибели.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится всестороннее расследование для установления всех обстоятельств трагедии.
Командование Военного института и Сил воздушной обороны выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.
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