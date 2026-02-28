В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский самолет Boeing 738, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха, у которого перед приземлением отказал автопилот, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В экстренных службах предупреждали, что воздушное судно готовилось к посадке с неисправным автопилотом и электрическим триммером. Экипаж своевременно сообщил о нештатной ситуации, после чего лайнер благополучно приземлился. Посадка была произведена в штатном режиме.

Как отметили РИА Новости, триммер — это небольшая вспомогательная отклоняющаяся поверхность в хвостовой части руля высоты, руля направления или элерона, используемая для балансировки борта и снятия нагрузки со штурвала и педалей, чтобы пилоту не приходилось постоянно их удерживать их. На современных пассажирских лайнерах управление триммерами электрифицировано.