Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подробно прокомментировал ситуацию вокруг земель в Бурабайском районе, которые, по сообщениям отдельных юристов, якобы могут привести к изъятию жилья у нескольких тысяч жителей. Глава региона назвал распространённую информацию искажённой и подчеркнул, что речи о массовом лишении людей домов не идёт. Об этом он сообщил на площадке СЦК, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам акима, в области в рамках общей кампании по возврату неправомерно распределённых земель государству уже возвращено около 170 тысяч гектаров. Работы ведутся по всем районам, включая Бурабайский. Речь идёт о двух категориях: участки, полученные незаконным путём и земли, которые долгие годы не использовались и не осваивались.

Глава региона объяснил, что проблема возникла из-за нарушений процедур в 2022 году. Местные исполнительные органы и областной маслихат превысили свои полномочия, передав часть земель национального парка в ведение местных властей без постановления правительства.

"Сама процедура была нарушена. Передача земель национального парка в местные исполнительные органы может происходить только по постановлению правительства Республики Казахстан. К сожалению, в 2022 году акимат и маслихат, превышая свои полномочия, эти земли передали. Вследствие чего был акт прокурорского реагирования", — пояснил аким.

После рассмотрения протеста прокуратуры глава региона отменил незаконный акт. Теперь ситуация находится в открытом юридическом процессе — проводится уточнение границ, оформляются документы, которые в дальнейшем должны быть рассмотрены на уровне правительства.

Аким подчеркнул, что разговоры о выселении людей не соответствуют действительности:

"Когда говорят, что забирают у людей, это не соответствует действительности. Сегодня по Конституции любая частная собственность без решения суда не может быть изъята".

Он также отметил, что судебные решения, которые уже вынесены, касаются исключительно тех участков, которые:

— не использовались и не осваивались годами;

— были предоставлены без аукциона и затем перепроданы в нарушение закона;

— формально были признаны незаконно переданными ещё до отмены акта в 2024 году.

По его словам, сделки купли-продажи по ряду таких участков, заключённые уже после признания их незаконными, в любом случае подлежат юридической оценке.

Глава региона заверил, что ни один дом, находящийся в законной частной собственности, не может быть изъят без судебного решения, а меры, принимаемые государством, направлены исключительно на восстановление законности и защиту природных территорий национального парка.

Региональные власти продолжают работать с Правительством РК по корректному оформлению земельных границ и правовых процедур, чтобы исключить любые риски для жителей.