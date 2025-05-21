Первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин сообщил, что у ведомства нет подтвержденных данных о казахстанцах, находящихся в плену в ходе военного конфликта в Украине на стороне России, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"У нас нет таких данных, сколько там граждан Казахстана в плену", – заявил Рахметуллин.

На вопрос о судьбе двух казахстанцев, которых, по сообщениям в СМИ, в апреле передали России в рамках пасхального обмена, дипломат ответил, что официальной информации по этому поводу также не поступало.

"У нас нет официальной информации. То, что мы все видим в СМИ, различных источниках и каналах, это одно. А то, что мы получаем от украинской стороны, от другой стороны, например, если это будет официальная информация, которая поступит нам в виде ноты, по дипломатическим каналам, тогда мы естественно будем принимать меры, отправлять это в наши правоохранительные органы и так далее. Хоть и время прошло, у нас не было никакой официальной информации оттуда", – пояснил он.

По словам замглавы МИД, казахстанские дипломаты во время переговоров в Киеве, также не смогли подтвердить факт пленения граждан Казахстана. Кроме того, от родственников указанных лиц обращений в министерство не поступало.