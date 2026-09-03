Почти 100 кг наркотиков изъяли по трем делам в Казахстане

Полиция сообщила сразу о трех крупных эпизодах, связанных с наркотиками. В ВКО обыск вывел оперативников на огород со 156 кустами конопли, в Павлодаре у двух мужчин нашли около 60 кг марихуаны, а в Алматы сверток с мефедроном спрятали под ковриком пассажирского сиденья, передает BAQ.KZ.

В общей сложности в трех делах фигурируют около 95 кг наркотических и психотропных веществ.

Основной «урожай» оказался в огороде

В Глубоковском районе ВКО полицейские пришли с обыском к 48-летнему местному жителю. В доме и хозяйственных постройках нашли свертки с растительным веществом, высушенные части растений и 40 кустов.

Но на этом поиски не закончились. Во дворе оперативники насчитали еще 156 кустов конопли. Всего получилось 196 кустов, а общий вес изъятого достиг 34,9 кг.

Экспертиза подтвердила, что речь идет о наркотических средствах. Хозяина дома поместили в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется.

В Павлодаре счет пошел на десятки килограммов

Еще более крупную партию нашли в Павлодаре. Здесь сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали двух жителей города, которых подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Во время обысков полицейские изъяли около 60 кг высушенной марихуаны. Вместе с ней нашли деньги, мобильные телефоны, банковские карты и различные приспособления.

Подозреваемых с санкции суда заключили под стражу. Теперь полиция проверяет, могут ли они быть связаны с другими подобными эпизодами.

polisia.kz

Барсетку спрятали под ковриком автомобиля

Третья история началась с остановки Jetour в Наурызбайском районе Алматы. Машину проверяли сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу.

Под ковриком переднего пассажирского сиденья лежала черная барсетка. Внутри полицейские нашли обмотанный изолентой сверток с белым порошком.

Экспертиза показала, что внутри находился мефедрон весом 392 грамма.

По делу задержали двух жителей Алматы в возрасте 23 и 46 лет. По данным следствия, наркотики они сбывали через тайники-закладки на территории области Жетысу.

Оба находятся под стражей. Следствие устанавливает других возможных участников незаконного оборота наркотиков.