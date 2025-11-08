Торговые войны, санкционные пакеты и ужесточение экспортного контроля напрямую влияют на экономику региона Центральной Азии, зависящего от внешних рынков и транспортных коридоров. На этом фоне формат "C5+1" всё чаще рассматривается как инструмент укрепления экономической устойчивости, привлечения инвестиций и защиты от вторичных санкций, которые могут косвенно затронуть компании, работающие с Россией и Китаем. Эксперт в материале BAQ.KZ оценивает, какие риски несут страны Центральной Азии и способен ли формат ЦА-США стать для них защитным механизмом.

По мнению доктора экономических наук Вячеслава Додонова, теоретически риски вторичных санкций растут, так как любое ужесточение санкционных режимов сопровождается новыми ограничениями для третьих стран. Однако практически эти риски остаются низкими.

"Они могут реализоваться только в отношении отдельных компаний, которые занимаются операциями, подпадающими под такие ограничения. Неправильно отождествлять отдельные фирмы, зачастую фирмы-однодневки, специально созданные для обхода санкций, с целыми странами, утверждая, что под санкции попал Казахстан, если ограничения коснулись какого-то ТОО", — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, можно ли считать формат сотрудничества стран ЦА и Америки механизмом экономической защиты или инструментом контроля, Вячеслав Додонов отметил, что речь идет не о надзоре, а о взаимной выгоде.

"Формат “C5+1” выгоден прежде всего странам региона, так как он позволяет привлечь большее внимание к ним в совокупности, чем к отдельным из них. Этот формат принят странами-участницами для активизации сотрудничества на всех векторах — с ЕС, Россией, КНР, Японией и другими направлениями", — пояснил спикер.

По его словам, встречи в рамках этого формата позволяют обсуждать не только политические, но и насущные экономические вопросы, в том числе торговые барьеры и взаимодействие с третьими странами.

Санкционные угрозы и реэкспорт

Оценив вероятность того, что Казахстан или Узбекистан окажутся под санкционным давлением из-за транзита или реэкспорта товаров в Россию, эксперт подчеркнул, что страны региона действуют в рамках разрешенной номенклатуры.

"Транзит и реэкспорт осуществляются по той номенклатуре, которая не попадает под ограничения. Если же осуществляется реэкспорт продукции, попадающей под санкции, то компании, которые этим занимаются, будут отслеживаться и попадать под санкции. Но это не значит, что под ограничения попадут страны как таковые", — отметил он.

Додонов добавил, что каждая страна самостоятельно взвешивает выгоды и риски. По его словам, если у отдельных государств выгоды достаточно велики и перевешивают риски, они продолжат это делать.

Особое внимание эксперт уделил нефтяному экспорту, подчеркнув, что основной объем казахстанской нефти поддерживается самими США и ЕС.

"Это экспорт уже не казахстанской нефти, а нефти, принадлежащей соответствующим консорциумам, основными акционерами которых являются компании США и ЕС. ЕС также является основным импортером этой нефти. Если бы этот экспорт не поддерживался, той же Италии или Германии было бы достаточно просто прекратить импорт нефти из Казахстана", — пояснил он.

Несырьевой экспорт и санкции

По словам Додонова, санкционная политика против России стимулировала рост экспорта несырьевых товаров из стран Центральной Азии. Это связано с появлением новых ниш и спросом на альтернативные каналы поставок.

Эксперт также ответил на вопрос о том, что должен сделать Казахстан, чтобы сохранить баланс между сотрудничеством с США и экономической связью с Россией и Китаем.

"То же, что делал все предыдущие годы — проводить сбалансированную многовекторную политику, исходя из приоритета собственных интересов. Ключевыми торговыми партнерами Казахстана остаются Россия и КНР, тогда как США не входят даже в первую десятку. Поэтому приоритет собственных интересов предполагает сохранение активного сотрудничества с двумя соседними государствами при учете мнений США", — подчеркнул он.

Таким образом, эксперт считает, что новый формат "C5+1" не заменяет традиционную многовекторность Казахстана, а лишь расширяет пространство для экономического диалога и инвестиционных контактов. Риски вторичных санкций остаются точечными и не представляют системной угрозы для стран Центральной Азии.