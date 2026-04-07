В Стамбуле был застрелен гражданин Казахстана, работавший курьером. По делу появились новые подробности, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Инцидент произошёл в районе Фатих на улице Зейнеп Камиль.

Неизвестный открыл огонь по гражданину Казахстана Арифу Исмаилову, который работал курьером в частной компании.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

Что пишут турецкие СМИ

По данным турецких СМИ, после убийства подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле.

Позже стало известно, что они направились в сторону города Эдирне, расположенного у границы.

После получения оперативной информации правоохранительные органы начали масштабную поисковую операцию, в том числе с использованием беспилотников.

В итоге двое подозреваемых были задержаны недалеко от границы при попытке покинуть страну пешком.

Сообщается, что они являются гражданами Грузии.

«Подозреваемые пытались пересечь границу, однако были задержаны сотрудниками полиции», - отмечается в публикациях.

После медицинского осмотра их передали полиции Стамбула.

Также сообщается, что в отношении водителя автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, начато отдельное расследование — его подозревают в причастности к незаконной перевозке людей.

Комментарий МИД Казахстана

В Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтвердили факт происшествия.