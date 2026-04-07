Убийство казахстанца в Стамбуле: подробности и задержания
Подозреваемых в убийстве задержали при попытке покинуть страну
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Стамбуле был застрелен гражданин Казахстана, работавший курьером. По делу появились новые подробности, передает BAQ.KZ.
Что произошло
Инцидент произошёл в районе Фатих на улице Зейнеп Камиль.
Неизвестный открыл огонь по гражданину Казахстана Арифу Исмаилову, который работал курьером в частной компании.
Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.
Что пишут турецкие СМИ
По данным турецких СМИ, после убийства подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле.
Позже стало известно, что они направились в сторону города Эдирне, расположенного у границы.
После получения оперативной информации правоохранительные органы начали масштабную поисковую операцию, в том числе с использованием беспилотников.
В итоге двое подозреваемых были задержаны недалеко от границы при попытке покинуть страну пешком.
Сообщается, что они являются гражданами Грузии.
«Подозреваемые пытались пересечь границу, однако были задержаны сотрудниками полиции», - отмечается в публикациях.
После медицинского осмотра их передали полиции Стамбула.
Также сообщается, что в отношении водителя автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, начато отдельное расследование — его подозревают в причастности к незаконной перевозке людей.
Комментарий МИД Казахстана
В Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтвердили факт происшествия.
«Министерство иностранных дел Республики Казахстан осведомлено о произошедшем в районе Фатих города Стамбул инциденте с участием гражданина Республики Казахстан. В настоящее время компетентными органами Турецкой Республики проводятся необходимые следственные мероприятия. Генеральное консульство Республики Казахстан в Стамбуле оказывает необходимое содействие родственникам погибшего. Вопрос находится на контроле», - сообщили в ведомстве.