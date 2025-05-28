Убил одноклассника шампуром: директор школы уволен в Алматинской области
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Заместитель Министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал убийство школьника в Алматинской области, передает передаёт BAQ.KZ.
Школьника на выпускной вечеринки смертельно ранили шампуром.
По его словам, директор школы освобожден от должности.
"По убийству школьника задержан несовершеннолетний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Работает следственная группа. Санкцией суда подозреваемый взят под стражу на два месяца.
"Сейчас проводятся активные следственные действия. Оперативно внесено представление об устранении причин, способствующих совершению преступления. Сегодня директор школы освобожден от занимаемой должности. Завуч и два классных руководителя строго наказаны", - сказал Адилов в кулуарах Мажилиса.
Ранее сообщалось, что родители подозреваемого привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Также в управление образования направлено представление для принятия мер в рамках их компетенции.
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