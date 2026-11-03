Убийство во дворце бракосочетания в Актобе: полиция задержала бывшего сожителя погибшей
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В Актобе 3 ноября во дворце бракосочетания убили женщину. По предварительным данным полиции, между погибшей и ее бывшим сожителем произошел конфликт из-за отказа от родительских прав.
Как сообщили BAQ.KZ в департаменте полиции Актюбинской области, подозреваемого установили и задержали по горячим следам. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
«Предварительно установлено, что подозреваемым является бывший сожитель погибшей, между которыми в учреждении возник конфликт по вопросу отказа от родительских прав», - сообщили в полиции.
Преступление произошло около полудня. Вечером возле дворца бракосочетания продолжали дежурить сотрудники полиции, а само здание было закрыто.
В социальных сетях распространяются сообщения о том, что погибшей было 26 лет и во дворец бракосочетания она якобы пришла со своим нынешним избранником. Эти сведения официально не подтверждены.
По факту убийства начато досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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