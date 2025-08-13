Социально значимые межрайонные автобусные маршруты в области Абай начали получать субсидии из бюджета. Решение принято по поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП) после выявленных нарушений в ходе государственного аудита, передаёт BAQ.kz.

Ранее перевозчики работали в убыток, несмотря на утверждение маршрутов маслихатом.

В мае прошлого года ВАП провела проверку эффективности использования бюджетных средств в регионе и выявила, что, несмотря на официальное утверждение маршрутов, финансирование на покрытие убытков перевозчиков не предусматривалось. Это создавало угрозу остановки движения между районами.

В связи с этим ВАП поручила акиму области рассмотреть возможность субсидирования. По итогам рассмотрения и в рамках формирования трехлетнего бюджета на 2025 год, на поддержку межрайонных маршрутов выделено 162 млн тенге.

Заключены соответствующие договоры с перевозчиками. Сегодня движение автобусов между районами осуществляется в штатном режиме.