Почему платные дороги в Казахстане не соответствуют ожиданиям водителей? Ямы, трещины, перепады высот и мусор на обочинах: неужели на это были потрачены бюджетные деньги? Или же все дело в уходе за трассами? Съемочная группа BAQ.kz отправилась в небольшое путешествие, чтобы своими глазами увидеть, за что фактически казахстанцы платят деньги? Так ли все плохо? И какие меры примет профильное министерство?