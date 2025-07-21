Участки платных дорог с дефектами могут стать бесплатными для казахстанцев
С таким предложением выступает Минтранспорта РК.
Сегодня, 17:00
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Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
131Фото: BAQ.kz
Почему платные дороги в Казахстане не соответствуют ожиданиям водителей? Ямы, трещины, перепады высот и мусор на обочинах: неужели на это были потрачены бюджетные деньги? Или же все дело в уходе за трассами? Съемочная группа BAQ.kz отправилась в небольшое путешествие, чтобы своими глазами увидеть, за что фактически казахстанцы платят деньги? Так ли все плохо? И какие меры примет профильное министерство?
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