Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во время Astana Half Marathon участники провели плоггинг в поддержку экологической акции «Таза Қазақстан», передает официальный сайт городского акимата.
Плоггинг — это экологическая акция, объединяющая бег и уборку мусора. Участники во время забега собирали пластиковые бутылки и другой мусор вдоль маршрута марафона.
«Такие акции помогают не только поддерживать чистоту города, но и формируют экологическую культуру среди молодежи. Во время марафона многие участники и жители активно поддержали инициативу и старались присоединиться к акции», — отметил один из участников.
Кроме того, в рамках Astana Half Marathon были организованы специальные пункты раздельного сбора отходов, зоны переработки пластика, а также другие активности в рамках акции «Таза Қазақстан» и концепции «Закон и порядок».
Самое читаемое
- Путин прокомментировал конфликт между США и Ираном
- В Усть-Каменогорске возле торгового дома нашли тело женщины
- Повышение порогов достаточности в ЕНПФ защитит будущие пенсии — мнение аналитика
- В Англии учителя навсегда отстранили от работы после скандала с ученицами
- Авторов скандального видео из общественного туалета привлекли к ответственности в Астане