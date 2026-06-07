Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»

Во время Astana Half Marathon участники провели плоггинг в поддержку экологической акции «Таза Қазақстан», передает официальный сайт городского акимата.

Плоггинг — это экологическая акция, объединяющая бег и уборку мусора. Участники во время забега собирали пластиковые бутылки и другой мусор вдоль маршрута марафона.

«Такие акции помогают не только поддерживать чистоту города, но и формируют экологическую культуру среди молодежи. Во время марафона многие участники и жители активно поддержали инициативу и старались присоединиться к акции», — отметил один из участников.

Кроме того, в рамках Astana Half Marathon были организованы специальные пункты раздельного сбора отходов, зоны переработки пластика, а также другие активности в рамках акции «Таза Қазақстан» и концепции «Закон и порядок».