Участников опасной поездки привлекли к ответственности в ВКО
Пассажиры высовывались из окон движущихся автомобилей, чем создали угрозу для себя и других участников движения.
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В Восточно-Казахстанской области полицейские установили участников видеозаписи, на которой пассажиры высовывались из окон движущихся автомобилей. По факту нарушения приняты административные меры.
Опасные кадры распространились в социальных сетях и привлекли внимание сотрудников полиции.
Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, водителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований при перевозке пассажиров, в том числе за перевозку людей за пределами салона транспортного средства.
Ответственность понесли и сами пассажиры — их привлекли за высовывание частей тела из движущегося автомобиля.
В полиции отметили, что подобные действия создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, а также могут представлять опасность для других участников дорожного движения.
Правоохранители призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и не подвергать риску себя и окружающих.
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