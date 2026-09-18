Участников опасной поездки привлекли к ответственности в ВКО

В Восточно-Казахстанской области полицейские установили участников видеозаписи, на которой пассажиры высовывались из окон движущихся автомобилей. По факту нарушения приняты административные меры.

Опасные кадры распространились в социальных сетях и привлекли внимание сотрудников полиции.

Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, водителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований при перевозке пассажиров, в том числе за перевозку людей за пределами салона транспортного средства.

Ответственность понесли и сами пассажиры — их привлекли за высовывание частей тела из движущегося автомобиля.

В полиции отметили, что подобные действия создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, а также могут представлять опасность для других участников дорожного движения.

Правоохранители призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и не подвергать риску себя и окружающих.