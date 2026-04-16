Участок трассы Астана – Караганда – Алматы временно закрыт в Акмолинской области
Движение закрыто для всех видов автотранспорта.
Сегодня 2026, 02:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 02:38Сегодня 2026, 02:38
Фото: Istockphoto
16 апреля с 02:20 в связи с ухудшением погодных условий и образованием гололеда введено временное ограничение движения на автодороге республиканского значения KAZ01 «Астана – Караганда – Алматы», передает BAQ.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
Ограничение действует на участке от пункта взимания платы «Жибек жолы» Акмолинской области до границы Карагандинской области (62–92 км).
Движение закрыто для всех видов автотранспорта.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности.
