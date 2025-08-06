В центральной части Каспийского моря прошёл учебно-тренировочный штурманский поход с участием военнослужащих Военно-морских сил Казахстана, передает BAQ.KZ. Моряки отрабатывали практические навыки управления кораблём, изучали организацию штурманской службы и готовились к несению штурманских вахт.

Цель учений — повышение уровня подготовки и развитие профессиональных компетенций личного состава. Участники тренировок закрепили теоретические знания в условиях, приближенных к боевым, и отработали действия в составе вахтенных офицеров.

Проведение таких походов способствует росту профессионального мастерства, формированию лидерских качеств и укреплению боевого потенциала штурманской службы, — подчеркнул капитан-лейтенант Куанышбек Дюсембаев.

Во время занятий особое внимание уделялось навигационным задачам и изучению особенностей морского театра военных действий. По итогам похода офицеры штурманской боевой части успешно сдали зачёт.