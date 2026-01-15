Двадцатиметровый астероид CE2XZW2 с высокой долей вероятности может врезаться в Землю, передает BAQ.kz, со ссылкой на РИА Новости.

Об этом изданию рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Небесное тело открыли в среду. Ученый отметил, что данных показывающих, когда может произойти столкновение, пока не хватает.

"Номинальная орбита - 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая", - сказал Николай Железнов.

В то же время, говорит астроном, орбита только что открытых астероидов известна достаточно неточно. По мере наблюдений точность повышается. И Земля может и вовсе выйти из области, в которой ожидается пролет астероида. Николай Железнов напомнил, что первый случай, когда астероид был открыт за сутки до своего падения на Землю, произошел в 2008 году. Челябинский же метеорит, сравнимый по размерам с открытым астероидом, в 2013 году замечен не был, так как летел со стороны Солнца.

Размеры CE2XZW2 астроном оценил примерно в 20 метров. По словам ученого, такие тела гарантированно взрываются в атмосфере Земли. Поэтому, даже если астероид войдет в нашу атмосферу, то до поверхности планеты долетят лишь небольшие обломки.