Ученые и бизнес запустили новый завод в Алматы
Производство основано на разработках казахстанских учёных и использует промышленные отходы
В Алматы запущен завод по производству сухих строительных смесей, созданный на основе разработок казахстанских учёных, передает BAQ.KZ.
Производство работает на базе местного сырья и переработанных промышленных отходов. Проект реализован при участии Satbayev University и других отечественных вузов и научных организаций.
Учёные обеспечили полный цикл - от разработки технологий до запуска производства.
Завод стал частью проекта Technopark Stroytech, который создаётся при университете для внедрения научных разработок в промышленность.
В реализации проекта также участвовали Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Институт металлургии и обогащения и компания «SAVENERGY».
Основная особенность производства - использование отходов промышленности, которые перерабатываются в строительные материалы. Это позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и использовать ранее невостребованные ресурсы.
Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, проект может стать примером взаимодействия науки и бизнеса.
По словам разработчиков, технологии уже внедрены в производство, а продукция соответствует стандартам и используется строительными компаниями.
На базе предприятия также создан учебно-лабораторный комплекс. Здесь будут проходить практику студенты и проводиться исследования новых материалов.
В дальнейшем планируется расширение производства и запуск аналогичных проектов в других регионах страны.
