В Алматы запущен завод по производству сухих строительных смесей, созданный на основе разработок казахстанских учёных, передает BAQ.KZ.

Производство работает на базе местного сырья и переработанных промышленных отходов. Проект реализован при участии Satbayev University и других отечественных вузов и научных организаций.

Учёные обеспечили полный цикл - от разработки технологий до запуска производства.

Завод стал частью проекта Technopark Stroytech, который создаётся при университете для внедрения научных разработок в промышленность.

В реализации проекта также участвовали Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Институт металлургии и обогащения и компания «SAVENERGY».

Основная особенность производства - использование отходов промышленности, которые перерабатываются в строительные материалы. Это позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и использовать ранее невостребованные ресурсы.

Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, проект может стать примером взаимодействия науки и бизнеса.

По словам разработчиков, технологии уже внедрены в производство, а продукция соответствует стандартам и используется строительными компаниями.

На базе предприятия также создан учебно-лабораторный комплекс. Здесь будут проходить практику студенты и проводиться исследования новых материалов.

В дальнейшем планируется расширение производства и запуск аналогичных проектов в других регионах страны.

