Казахстанские вузы запускают проекты с зарубежными партнерами – МНВО
Речь идет о совместных исследованиях, академическом обмене и развитии научного потенциала.
Сегодня 2026, 10:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
37Фото: Freepik.com
Проекты по разработке новых материалов, технологий мониторинга окружающей среды, медицинских цифровых решений реализуют казахстанские университеты совместно с зарубежными партнерами. Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Он отметил, что международное сотрудничество должно дополняться решением прикладных задач внутри страны.
«Сегодня уже реализуется механизм научно-технологических сессий, в рамках которых предприятия формируют конкретные технологические задачи для ученых. В этой работе приняли участие более 500 ученых, сформировано свыше 200 технологических задач. При этом обязательным условием является софинансирование со стороны бизнеса в объеме не менее 30%», – добавил Саясат Нурбек.
