  • Казахстанские вузы запускают проекты с зарубежными партнерами – МНВО

Речь идет о совместных исследованиях, академическом обмене и развитии научного потенциала.

37
Фото: Freepik.com

Проекты по разработке новых материалов, технологий мониторинга окружающей среды, медицинских цифровых решений реализуют казахстанские университеты совместно с зарубежными партнерами. Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Он отметил, что международное сотрудничество должно дополняться решением прикладных задач внутри страны. 

«Сегодня уже реализуется механизм научно-технологических сессий, в рамках которых предприятия формируют конкретные технологические задачи для ученых. В этой работе приняли участие более 500 ученых, сформировано свыше 200 технологических задач. При этом обязательным условием является софинансирование со стороны бизнеса в объеме не менее 30%», – добавил Саясат Нурбек.

Самое читаемое

