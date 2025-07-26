Профессор астрономии и физики в Университете Западного Онтарио Пол Вигерт высказался об опасностях возможного столкновения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Так, по его словам, столкновение астероида 2024 YR4 с Луной несет угрозу для космических спутников, астронавтов и сооружений на спутнике Земли.

"Столкновение может создать ударный кратер на Луне, ширина которого оценивается в 1 км. Это будет самое большое столкновение с Луной за последние 5 тыс. лет и может высвободить до 108 кг лунных камней и пыли. Обломки размером всего в десятки сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут присутствовать на Луне, или любых сооружений, которые они построили для исследований и проживания", - заявил Вигерт.

При этом по мнению ученого, для жителей Земли это столкновение угрозы не несет. Но поскольку в космосе находится множество спутников, через которые поддерживается навигация и связь, то обломки лунной пыли могут повредить эти спутники.

Пол Вигерт добавил, что момент столкновения намечается в 2032 году, и его человек сможет увидеть невооруженным глазом.

Как сообщил телеканал CNN, изначально астероид направлялся к Земле, и вероятность его столкновения с планетой в 2032 году была высока. Однако на сегодняшний день ученые заметили отдаление 2024 YR4 от Земли.