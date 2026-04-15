Ученые поставили под сомнение обитаемость планет
Астрономы выяснили, что две ближайшие к звезде планеты системы TRAPPIST-1 имеют экстремальные условия и, скорее всего, лишены атмосферы.
Речь идет о планетах TRAPPIST-1 b и TRAPPIST-1 c. Исследование показало, что одна их сторона сильно нагревается, а другая остается практически ледяной.
Как проводили исследование
Данные были получены с помощью космического телескопа James Webb Space Telescope, который наблюдал за планетами около 60 часов.
Ученые измерили инфракрасное излучение и восстановили распределение температур на поверхности. Такой метод позволяет понять, есть ли у планеты атмосфера.
Если атмосфера присутствует, она распределяет тепло по всей поверхности. Если нет - возникает резкий контраст температур.
Именно это и обнаружили исследователи.
Что удалось выяснить ученым
На планете TRAPPIST-1 b температура на дневной стороне достигает около 217 градусов Цельсия. При этом ночная сторона почти не излучает тепло и остается крайне холодной.
На TRAPPIST-1 c дневная температура ниже - около 96 градусов, однако разница между днем и ночью также остается большой.
Это говорит о том, что обе планеты либо полностью лишены атмосферы, либо имеют крайне разреженную оболочку.
Есть ли жизнь на планетах
Ученые отмечают, что открытие ставит под сомнение возможность существования жизни на планетах у красных карликов. Их излучение может буквально «сдувать» атмосферу у ближайших миров.
При этом система TRAPPIST-1 долгое время считалась одной из самых перспективных для поиска жизни, так как несколько ее планет находятся в зоне обитаемости.
Теперь исследователи считают, что условия на таких планетах могут быть гораздо более суровыми, чем предполагалось ранее.
