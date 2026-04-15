Астрономы выяснили, что две ближайшие к звезде планеты системы TRAPPIST-1 имеют экстремальные условия и, скорее всего, лишены атмосферы.

Речь идет о планетах TRAPPIST-1 b и TRAPPIST-1 c. Исследование показало, что одна их сторона сильно нагревается, а другая остается практически ледяной.

Как проводили исследование

Данные были получены с помощью космического телескопа James Webb Space Telescope, который наблюдал за планетами около 60 часов.

Ученые измерили инфракрасное излучение и восстановили распределение температур на поверхности. Такой метод позволяет понять, есть ли у планеты атмосфера.

Если атмосфера присутствует, она распределяет тепло по всей поверхности. Если нет - возникает резкий контраст температур.

Именно это и обнаружили исследователи.

Что удалось выяснить ученым

На планете TRAPPIST-1 b температура на дневной стороне достигает около 217 градусов Цельсия. При этом ночная сторона почти не излучает тепло и остается крайне холодной.

На TRAPPIST-1 c дневная температура ниже - около 96 градусов, однако разница между днем и ночью также остается большой.

Это говорит о том, что обе планеты либо полностью лишены атмосферы, либо имеют крайне разреженную оболочку.

Есть ли жизнь на планетах

Ученые отмечают, что открытие ставит под сомнение возможность существования жизни на планетах у красных карликов. Их излучение может буквально «сдувать» атмосферу у ближайших миров.

При этом система TRAPPIST-1 долгое время считалась одной из самых перспективных для поиска жизни, так как несколько ее планет находятся в зоне обитаемости.

Теперь исследователи считают, что условия на таких планетах могут быть гораздо более суровыми, чем предполагалось ранее.