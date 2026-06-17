Ученые в США научили компьютер читать мысли парализованного пациента

Американские ученые сообщили об успешном испытании нейроинтерфейса, который позволил парализованному пациенту снова общаться с окружающими с помощью мыслей. Исследование провела группа специалистов под руководством Николаса Карда из Калифорнийского университета в Дэвисе. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

45-летнему пациенту с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) имплантировали в мозг 256 электродов. Система считывала сигналы мозга и преобразовывала их в текст и синтезированную речь. После 280 дней тренировок мужчина начал использовать устройство дома для общения с родственниками, друзьями и врачами. Кроме того, он мог управлять курсором компьютера и пользоваться интернетом.

За 19 месяцев использования пациент «произнес» более 183 тысяч предложений — почти два миллиона слов. Средняя скорость общения составила 56 слов в минуту, а сам пользователь оценил правильность переданных фраз в 92%. По словам экспертов, это один из первых случаев, когда подобная технология доказала свою эффективность не только в лаборатории, но и в повседневной жизни.

Специалисты считают, что в будущем такие системы могут стать важным инструментом для восстановления коммуникации у людей с тяжелыми формами паралича.