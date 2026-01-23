Международная группа исследователей пришла к выводу, что наибольший эффект для психологического здоровья дают не отдельные практики, а их сочетание. Результаты работы могут лечь в основу новых программ по укреплению ментального благополучия населения, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Nature Human Behaviour.

Специалисты Университета Суонси в Великобритании провели масштабный анализ существующих подходов к улучшению психологического состояния взрослых. В рамках исследования были изучены данные 183 научных работ с участием около 23 тысяч человек. Ученые сравнили 12 различных стратегий — от физических нагрузок до психологических и природных практик.

Как следует из публикации в журнале Nature Human Behaviour, наиболее устойчивые и выраженные результаты показали комплексные программы, объединяющие физическую активность и психологические техники. В качестве примеров приводятся прогулки, сопровождаемые практиками осознанности, а также медитация во время ходьбы.

Отдельно отмечается, что регулярные физические упражнения демонстрируют эффективность, сопоставимую с классическими психологическими методами поддержки ментального здоровья. Это позволяет рассматривать движение как один из ключевых инструментов профилактики эмоционального выгорания и стресса.

Кроме того, исследование подтвердило стабильный, хотя и умеренный, положительный эффект таких практик, как йога, развитие позитивного мышления, тренировка осознанности и сострадания.