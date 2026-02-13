Учитель физической культуры средней общеобразовательной школы №106 Астаны Нурсултан Болат завоевал золотую медаль на международном чемпионате по дзюдо в Абу-Даби, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В соревновании, организованном на территории Объединенных Арабских Эмиратов, приняли участие спортсмены из 50 государств, которые определили сильнейших между собой. Нурсултан Бауыржанулы, вышедший на татами в весовой категории 66 кг, показал высокую подготовку, опередил соперников и стал чемпионом.

Столичный педагог, представлявший Казахстан на международном турнире, возвысил наш синий флаг и прославил страну. Эта победа — не только спортивное достижение, но и яркий пример высокого статуса учителей, доказывающий, что педагоги — всесторонне развитые личности.

Успех учителя, совмещающего спорт и образование, дал большую мотивацию ученикам и стал настоящим примером пропаганды здорового образа жизни.