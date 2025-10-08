Учитель математики в Британии заглядывал под юбки ученицам во время экзамена
51-летний бывший учитель предстал перед судом за подглядывания.
Мужчина по имени Стюарт Норрис преподавал математику. Во время пробного экзамена у школьников он снимал на телефон пространство под юбками учениц в возрасте 14 и 15 лет, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Harborough Mail.
Когда сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на ситуацию, Норриса задержали. У мужчины обнаружили большое количество материалов с детьми без одежды, все эти фото и ролики он скачал в интернете.
Педагог признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения. Изначально его приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно. Помимо этого, его занесли в список сексуальных преступников на десять лет.
Однако спустя некоторое время он нарушил условия приговора, поэтому его отправили в тюрьму.
Специальная комиссия лишила Норриса права преподавать на неопределенное время без права обжаловать решение, так как они не увидели в действиях фигуранта раскаяния.
