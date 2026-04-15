Учителей не должны отправлять «сторожить» выпускные — депутат Аймагамбетов
Асхат Аймагамбетов прокомментировал проведение выпускных и заявил, что учителей не должны привлекать к контролю за мероприятиями вне школы.
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал ситуацию с проведением выпускных вечеров и заявил, что учителей не должны привлекать к контролю за мероприятиями вне школы. По его словам, вопрос организации выпускных поднимается ежегодно, однако ключевая проблема - не в школах, передает корреспондент BAQ.KZ.
«На протяжении 10–15 лет каждый год эта тема поднимается. Каждый год принимаются решения, школы пытаются как-то регулировать эти процессы», - отметил депутат.
Аймагамбетов подчеркнул, что после официальной части ответственность за дальнейшие мероприятия несут родители.
«Школа провела последний звонок, мероприятие в школе - на этом ее функция заканчивается. А дальше уже родители самостоятельно организуют рестораны, лимузины и так далее», - сказал он.
При этом, по его словам, такие расходы создают социальное давление.
«Тратятся огромные деньги, а не у всех одинаковые возможности - на выпускное платье, на лимузин, на дорогие расходы. Это тоже вызывает вопросы», - добавил депутат.
Аймагамбетов отдельно подчеркнул, что нельзя перекладывать контроль за выпускными на учителей.
«Самое главное - чтобы после 25 мая учителей не задействовали в наблюдении за родителями. Чтобы учитель в 10 вечера или в 2 часа ночи не сторожил рестораны», - заявил он.
По его словам, это выходит за рамки обязанностей педагогов.
«Это ответственность прежде всего родителей. Мы не должны всю ответственность перекладывать на школу или на министерство», - отметил депутат.
Самое читаемое
- В Семее впервые более 40 тысяч жителей будут обеспечены горячей водой
- Продажу долгов по микрокредитам коллекторам ограничили: что известно
- В Турции произошла стрельба в школе, ранены 16 человек
- Морозы до 18 градусов вернутся в регионы Казахстана
- Минимальную зарплату в Казахстане планируют повысить до 150 тысяч тенге