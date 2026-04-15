Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал ситуацию с проведением выпускных вечеров и заявил, что учителей не должны привлекать к контролю за мероприятиями вне школы. По его словам, вопрос организации выпускных поднимается ежегодно, однако ключевая проблема - не в школах, передает корреспондент BAQ.KZ.

«На протяжении 10–15 лет каждый год эта тема поднимается. Каждый год принимаются решения, школы пытаются как-то регулировать эти процессы», - отметил депутат.

Аймагамбетов подчеркнул, что после официальной части ответственность за дальнейшие мероприятия несут родители.

«Школа провела последний звонок, мероприятие в школе - на этом ее функция заканчивается. А дальше уже родители самостоятельно организуют рестораны, лимузины и так далее», - сказал он.

При этом, по его словам, такие расходы создают социальное давление.

«Тратятся огромные деньги, а не у всех одинаковые возможности - на выпускное платье, на лимузин, на дорогие расходы. Это тоже вызывает вопросы», - добавил депутат.

Аймагамбетов отдельно подчеркнул, что нельзя перекладывать контроль за выпускными на учителей.

«Самое главное - чтобы после 25 мая учителей не задействовали в наблюдении за родителями. Чтобы учитель в 10 вечера или в 2 часа ночи не сторожил рестораны», - заявил он.

По его словам, это выходит за рамки обязанностей педагогов.