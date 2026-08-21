Учитель по математике разработала новый подход к обучению детей с особыми потребностями
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Учитель математики школы-гимназии №96 Астаны Айгуль Кайраткызы разработала авторский подход к обучению математике детей с особыми образовательными потребностями.
Педагог использует элементы курса «Сингапурская математика» и специальные наглядные пособия – манипулятивы.
Как работает методика
С помощью манипулятивов учащиеся могут не только слышать объяснение учителя, но и видеть и ощущать математические понятия на практике. Такой подход помогает детям лучше понимать абстрактные числа и математические операции.
По словам педагога, использование наглядных пособий повышает интерес школьников к предмету и их активность на уроках. Родители и учителя также отмечают рост мотивации учащихся к изучению математики.
При чем здесь английский язык
Особенность методики заключается в том, что дети не только осваивают математические понятия с помощью манипулятивов, но и учатся объяснять их на английском языке.
По мнению педагога, это позволяет одновременно развивать математические знания, логическое мышление и языковые навыки.
Каких результатов добились ученики
Эффективность подхода отразилась и на результатах учащихся. Школьники, которых подготовила Айгуль Кайраткызы, заняли I и III места на региональном этапе Международной Сингапурской олимпиады по математике.
Теперь они получили путевки на международный этап олимпиады, который пройдет в Малайзии.
Опыт столичного педагога показывает, что сочетание наглядности и практических действий может помочь детям с особыми образовательными потребностями лучше осваивать математику, повышать интерес к предмету и развивать уверенность в своих силах.
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