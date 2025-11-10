Судом №2 города Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимой "А", обвиняемой в мошенничестве по статье 190 части 1 УК, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установлено, в августе 2024 года подсудимая, работая преподавателем начальных классов в частной школе, предложила своей знакомой устроить ребенка в школу с ежемесячной оплатой 60 000 тенге. После подписания договора потерпевшей через ребенка, "А" скрыла факт обучения ребенка в классе и не передала договор руководству школы. В результате потерпевшая ежемесячно оплачивала обучение до марта 2025 года, а подсудимая потратила полученные 420 000 тенге на личные нужды.

В судебном заседании "А" полностью признала свою вину, которая подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и банковскими выписками.

Суд признал подсудимую виновной по статье 190 ч.1 УК, однако освободил от уголовной ответственности на основании части 1 статьи 68 УК в связи с примирением с потерпевшей.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда №2 города Актобе.