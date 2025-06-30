Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов резко осудил предложение акима Костаная, согласно которому учителя должны дежурить у водоёмов, чтобы предотвращать несчастные случаи среди детей, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"По костанайскому кейсу я, конечно, глубоко возмущён и обеспокоен тем, что в регионах несмотря на то, что уже 6 лет практически прошло с момента принятия закона ("О статусе педагога" – прим. ред.), все об этом говорят. Президент давал несколько раз поручения, очень чёткие, конкретные, о том, что учитель должен учить, врач должен лечить", – заявил Аймагамбетов.

Аймагамбетов призвал профильные министерства и органы оперативно реагировать на такие случаи и привлекать виновных к ответственности. Он напомнил, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность.

"Если учителя, тем более в летний период, когда у него отпуск, будут отправлять дежурить возле речки, дискотеки или ресторана, это, конечно, является нарушением его прав. Поэтому органы, соответствующие компетентные, должны активно выражать свою позицию в виде привлечения к ответственности", – подчеркнул депутат.

Напомним, 31 мая в Костанае утонул подросток. Власти усилили меры безопасности на водоёмах, и теперь на пляжах дежурят не только спасатели, но и школьные учителя. Такое решение вызвало широкий общественный резонанс. Аким города неоднократно поднимал вопрос об участии педагогов в рейдах на рабочих совещаниях, что вызвало резкую реакцию со стороны Министерства просвещения и Министерства труда и социальной защиты населения. В ведомствах подчеркивают: подобные поручения нарушают закон о статусе педагога. Несмотря на это, учителя продолжают привлекаться к патрулированию прибрежных зон.