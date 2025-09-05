Инклюзивное образование в Казахстане становится темой, которая вызывает много обсуждений и ожиданий. Родители и педагоги делятся в соцсетях своими наблюдениями и трудностями, а государство продолжает развивать систему подготовки специалистов и создавать условия для поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Как работает инклюзия в школах Казахстана? В вопросе разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Голоса родителей и педагогов

Тема инклюзивного образования вызывает активное обсуждение в соцсетях. В марте 2025 года пользователь Threads под ником assiyastory поделилась личным опытом.

"Забрала свою дочку с аутизмом из общеобразовательной школы. Вожделенная инклюзия и мой ребенок оказались плохо совместимы. Отчасти мой ребенок не готов к огромному классу почти в 40 человек, отчасти инклюзивное образование в Казахстане слишком незрело и формально. Увы", – написала женщина.

Её пост вызвал отклик других пользователей. Одни писали, что "к инклюзии не готовы, в первую очередь, учителя", другие отмечали, что во многих школах "инклюзия сводится к тому, чтобы посадить ребёнка в обычный класс, не давая ему реальных знаний".

Своими наблюдениями поделились даже педагоги.

"У ребёнка умственная отсталость лёгкой степени, а я его должна учить английскому, как обычных детей. Научите его считать, писать, говорить в пределах его возможностей, дайте профессию – и он будет жить спокойно", –сказала одна из пользовательниц.

Были и более взвешенные комментарии.

"Я за то, чтобы ненормотипичных детей обучали и социализировали. Но в классе 25-30 детей, и одному педагогу тяжело дать знания всем. Тут нужны другие подходы".

В то же время многие родители замечают, что сами дети быстро принимают особенных сверстников, общаются и помогают им.

"Я заметила, что дети легко принимают особенных детей, играют с ними, поддерживают. Главное – правильное сопровождение".

Как готовят учителей?

В Министерстве просвещения в ответе на запрос редакции BAQ.KZ отмечают, что сегодня во всех вузах страны образовательные программы подготовки будущих учителей включают предметы, формирующие компетенции по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Это означает, что каждый выпускник педагогического направления получает базовые знания и навыки по адаптации учебного процесса.

В системе образования поддержку детям с особыми потребностями оказывают около 10 тысяч специальных педагогов, свыше 12 тысяч психологов и социальных педагогов, а также 3,5 тысячи педагогов-ассистентов.

"В должностные обязанности всех педагогов входит использование эффективных форм, методов и средств обучения с учетом индивидуальных потребностей обучающихся, участие в разработке и выполнении учебных программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями, адаптация учебных программ с учетом индивидуальной потребности обучающегося с особыми образовательными потребностями, создание условий для инклюзивного образования", – отметили в Минпросвещения.

Особое внимание уделяется повышению квалификации. В 2024 году более 10 тысяч учителей прошли курсы, где изучали эффективные методы сопровождения и адаптации учебных программ. Кроме того, разработана новая образовательная программа "Формирование базовых компетенций педагогов, реализующих инклюзивное образование".

Для практической помощи детям в школах страны открыто свыше тысячи специальных кабинетов. Здесь проводятся индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие и социализацию учеников.

На законодательном уровне закреплены государственные гарантии по созданию специальных условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Внедряются нормы по оценке образовательных потребностей, психолого-педагогическому сопровождению и гибкости учебных планов.

Это только начало пути

Координатор областного ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, учитель-дефектолог школы №19 города Кокшетау Ильяс Жангали считает, что главная проблема в том, что Казахстан пока находится в начале пути. По его словам, инклюзия в нашей стране носит скорее формальный характер, а общество и сами педагоги ещё не до конца готовы принимать детей с особенностями.

"У нас менталитет ещё не готов полностью принять людей с особыми потребностями. И это касается не только образования, но и повседневной жизни. В США, например, система поддержки таких детей и их семей выстроена на десятилетия вперёд. Там действует программа раннего вмешательства: ещё до рождения ребёнка родители проходят обучение, как ухаживать и развивать малыша с особенностями. В Казахстане же на практике родители часто сталкиваются с выбором – отдать ребёнка в интернат или обучать на дому, вместо того чтобы получить системную поддержку", – отмечает эксперт.

По его словам, сильная сторона зарубежных практик в том, что ребёнка сопровождают на протяжении всей жизни: от детского сада и школы до колледжа и трудоустройства.

"У американцев даже работодатели получают досье с сильными и слабыми сторонами выпускника. Там профориентационная работа начинается с начальных классов. У нас это только-только пробуется в старших школах", – говорит он.

Главным вызовом для Казахстана, по мнению Жангали, остаётся подготовка педагогов. Сегодня курсы повышения квалификации проходят тысячи учителей, но качество таких курсов далеко не всегда удовлетворительное.

"Есть хорошие государственные центры, например Национальный центр инклюзивного образования в Алматы. Но у него ограниченное финансирование, квоты – по 10-15 мест на область. Частные курсы часто дают только теорию без практических навыков. Учитель выходит с сертификатом, но не знает, как реально работать с ребёнком с ООП. В итоге педагоги оказываются один на один с проблемой и не принимают детей в классе", – поясняет он.

При этом эксперт подчёркивает, что движение в сторону инклюзии необходимо, даже если оно пока идёт с трудностями.

"Да, родители жалуются, что инклюзия незрелая, педагоги перегружены. Но 20 лет назад детей с особенностями вообще не принимали в школы, они сидели дома или обучались надомно. Сегодня государство даёт им право на обучение вместе со сверстниками. Это только начало пути, и от того, насколько мы будем готовы менять мышление и систему подготовки кадров, зависит, приблизимся ли мы к мировым практикам", – говорит Ильяс Жангали.

Педагог рассказал, какую работу по инклюзии проводят в его регионе.

"В Акмолинской области дети с особыми образовательными потребностями всегда были, ещё со времён Советского Союза. Но долгое время их воспринимали через медицинскую призму – использовались такие термины, как “колясочник”, “глухой” или “умственно отсталый”. После того как Казахстан присоединился к международным конвенциям в области защиты прав детей, страна перешла на социально-педагогическую модель. Это позволило расширить категории детей с ООП и по-другому выстраивать образовательный процесс", – отметил он.

По словам Жангали, в 2014 году именно школа №19 в Кокшетау стала первой в регионе площадкой, где начали системно внедрять инклюзивные практики. Тогда появился ресурсный центр, полностью оснащённый специальными кабинетами, а в штат вошли дефектологи, логопеды, социальные педагоги и психологи.

"Наша задача – не просто сопровождать ребёнка, а создать систему методической и консультативной поддержки для учителей и родителей. Мы проводим семинары, круглые столы, обучающие вебинары, консультируем педагогов по всей области. Сегодня в Акмолинской области есть опорные школы, где только начинают внедрять инклюзию, а мы делимся с ними опытом и курируем их работу", – добавил эксперт.

Особое внимание уделяется подготовке педагогов-ассистентов, которые с 2019 года стали частью системы образования. Однако, как отмечает Жангали, это направление нуждается в доработке.

"Ассистентов у нас готовят пока формально: вузы не выпускают таких специалистов. На практике ими становятся обычные педагоги, имеющие базовое образование, например учитель казахского языка или математики. Мы предлагаем, чтобы ассистенты не только сопровождали ребёнка, но и принимали участие в совместном обучении всего класса. Такой подход помогает детям с аутизмом и нарушениями поведения социализироваться, учиться работать в паре или группе", – пояснил он.

В 2024 году Ильяс вместе с другими специалистами Центра побывал в США, где познакомился с американским опытом по инклюзии. Вернувшись в Казахстан они начали апробацию модели co-teaching ("совместное обучение").

"Суть в том, что урок ведут два педагога: один объясняет материал, другой работает с детьми индивидуально или в малых группах. Это снимает нагрузку и с учителя, и с класса в целом. Мы попробовали адаптировать модель под казахстанские реалии и внедряем её в экспериментальных классах. Пока идёт организационный этап, но уже видно, что этот формат даёт результат – дети становятся более вовлечёнными, а у педагогов появляется пространство для индивидуальной работы", – рассказал Жангали.

Он подчеркнул, что главная цель инклюзии – не столько академические достижения, сколько социализация ребёнка.

"Когда к нам приходит первоклассник с расстройством аутистического спектра, мы всегда объясняем родителям: сначала нужно научить ребёнка общаться с другими, а не сразу требовать от него академических успехов. Если он сможет контактировать, играть, работать в группе, значит, мы сделали первый шаг. А уже потом настраиваем образовательный процесс под его возможности", – резюмировал эксперт.

Казахстан сделал первый шаг в сторону реальной инклюзии, но впереди долгий путь. Сегодня родители, учителя и государство словно движутся разными темпами, и пока система буксует. Но именно от того, насколько быстро удастся наладить подготовку специалистов и изменить общественное восприятие, зависит, будет ли инклюзия в Казахстане настоящей поддержкой для каждого ребёнка, а не формальностью на бумаге.