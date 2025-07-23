Учителя Тараза трудились ночами и в праздники, но зарплату не получали
147 учителям Тараза выплатили долги за переработки после вмешательства прокуратуры.
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
33Фото: unsplash
Органы прокуратуры выявили нарушения трудовых прав 147 педагогов средних школ города Тараз. Проверка показала, что в отношении учителей не соблюдались нормы Трудового кодекса — им не оплачивали работу в праздничные, выходные и ночные часы, несмотря на условия коллективного договора, передает BAQ.KZ.
После внесения представления надзорного органа учителям были выплачены все причитающиеся сверхурочные. Таким образом, были восстановлены их конституционные права на справедливые условия труда.
В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение трудовых прав граждан остаётся приоритетным направлением их деятельности.
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