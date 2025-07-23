Органы прокуратуры выявили нарушения трудовых прав 147 педагогов средних школ города Тараз. Проверка показала, что в отношении учителей не соблюдались нормы Трудового кодекса — им не оплачивали работу в праздничные, выходные и ночные часы, несмотря на условия коллективного договора, передает BAQ.KZ.

После внесения представления надзорного органа учителям были выплачены все причитающиеся сверхурочные. Таким образом, были восстановлены их конституционные права на справедливые условия труда.

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение трудовых прав граждан остаётся приоритетным направлением их деятельности.