Учителям в Актюбинской области задерживают отпускные на 5 млрд тенге
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Тысячи педагогов в Актюбинской области, ушедших в ежегодный отпуск с 1 июля, до сих пор не получили отпускные. По словам педагогов, отсутствие выплат лишает их возможности оплачивать повседневные расходы, несмотря на то, что отпускные являются гарантированной законом выплатой.
В управлении образования подтвердили задержку. По словам заместителя руководителя ведомства Аккенже Тындыбаевой, выплаты зависят от поступления средств в бюджет.
Мы составили график и готовы поэтапно выплатить отпускные педагогам, ушедшим в отпуск с 1 по 10 июля, как только поступят средства, — пояснили в управлении.
Всего в регионе работают около 26 тысяч учителей. Тем, кто ушел в отпуск с 1 июня, отпускные уже перечислили. Для выплат педагогам, начавшим отпуск в июле, требуется около 5 млрд тенге. Позже в управлении образования сообщили, что полностью рассчитаться с учителями планируют до 10 июля.
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