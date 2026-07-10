Учителям в Актюбинской области задерживают отпускные на 5 млрд тенге

Тысячи педагогов в Актюбинской области, ушедших в ежегодный отпуск с 1 июля, до сих пор не получили отпускные. По словам педагогов, отсутствие выплат лишает их возможности оплачивать повседневные расходы, несмотря на то, что отпускные являются гарантированной законом выплатой.

В управлении образования подтвердили задержку. По словам заместителя руководителя ведомства Аккенже Тындыбаевой, выплаты зависят от поступления средств в бюджет.

Мы составили график и готовы поэтапно выплатить отпускные педагогам, ушедшим в отпуск с 1 по 10 июля, как только поступят средства, — пояснили в управлении.

Всего в регионе работают около 26 тысяч учителей. Тем, кто ушел в отпуск с 1 июня, отпускные уже перечислили. Для выплат педагогам, начавшим отпуск в июле, требуется около 5 млрд тенге. Позже в управлении образования сообщили, что полностью рассчитаться с учителями планируют до 10 июля.