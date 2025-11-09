Астрономы сообщили о первом зарегистрированном радиосигнале, поступившем от космического тела 3I/ATLAS, которое постепенно приближается к Земле, передаёт BAQ.KZ.

По данным портала The Astronomer’s Telegram, исследователям удалось обнаружить признаки поглощения гидроксильных линий на частотах 1665 и 1667 МГц.

Сигнал был зафиксирован 24 октября с помощью южноафриканского радиотелескопа MeerKAT. Ранее аналогичные попытки наблюдений на этих же частотах не приносили результатов.

Как сообщил профессор Ави Леб из Гарвардского университета, в марте 2026 года, когда объект 3I/ATLAS будет проходить вблизи Юпитера, космический аппарат Juno ("Юнона") попытается уловить низкочастотные сигналы, исходящие от него.

Объект 3I/ATLAS был впервые замечен 1 июля 2025 года. Астрономы определили, что это комета, прибывшая из другой звёздной системы. Предположительный возраст небесного тела оценивается более чем в 7,5 миллиарда лет, что примерно на 3 миллиарда лет старше возраста Солнца.

В сентябре исследователи зафиксировали необычное изменение свойств кометы — 3I/ATLAS изменила оттенок, что может свидетельствовать о её "аномальной эволюции" при приближении к Солнечной системе.