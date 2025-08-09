Учёные зафиксировали смещение Владивостока после землетрясения на Камчатке
В Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, земная кора сдвинулась на 50 см.
Сегодня, 07:20
89Фото: ТАСС
Землетрясение, произошедшее 30 июля у побережья Камчатки, вызвало подвижки земной поверхности даже во Владивостоке, который находится более чем в 2,3 тыс. км от эпицентра. Об этом сообщил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Николай Шестаков, передает BAQ.KZ cо ссылкой на ТАСС.
По его словам, уже через десять минут после основного толчка город сместился примерно на пять сантиметров к югу, а затем - на столько же к северу.
В Петропавловске-Камчатском, расположенном значительно ближе к эпицентру, земная кора сдвинулась на 50 см и опустилась менее чем на 10 см. Учёные зафиксировали, что через 55 секунд после главного толчка началось плавное смещение южной части Камчатки.
